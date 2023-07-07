После нападения на адвоката Елену Пономареву возбудили уголовное дело о хулиганстве
Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после того, как адвоката Елену Пономареву облили зеленкой на одной из остановок общественного транспорта в Москве.
Как рассказала сама защитница ТАСС, после нападения она написала заявление в полицию. По ее словам, дело возбуждено по статье о хулиганстве (часть 1 статьи 213 УК РФ).
Пономарева считает, что нападение связано с ее работой и расследованием дела о наркоторговле, по которому в 2021 году она проходила свидетелем.
«Обвиняемые были осуждены и приговорены к серьезному сроку, и все, что со мной произошло, могло быть местью за то, что я не подтвердила их версию в судебном заседании», — рассказала адвокат.
Baza со ссылкой на защитницу сообщала, что речь идет о деле задержанного за получение взятки судьи Котова.
Нападение на Пономареву произошло на Рублевском шоссе. Днем 6 июля нападавший облил ее зеленкой и избил. В результате у адвоката была повреждена сетчатка глаз. Ранее на Пономареву уже несколько раз нападали, она находилась под госзащитой, писала «Адвокатская улица».
В адвокатской палате Московской области рассказали, что автомобиль защитницы обливали краской, а самой Пономаревой присылали угрозы в мессенджерах. Пономарева обращалась в правоохранительные органы, но виновных не нашли.