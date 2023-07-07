В Москве напали на адвоката Елену Пономареву. Ее облили зеленкой, повредив сетчатку глаза

На адвоката Елену Пономареву напали в Москве. На одной из остановок общественного транспорта на Рублевском шоссе днем 6 июля нападавший облил ее зеленкой и избил.

«В результате нападения адвокату причинены телесные повреждения, пострадала сетчатка глаз», сообщили в адвокатской палате Московской области, членом которой является Пономарева.

Ранее, пишет «Адвокатская улица», на Пономареву уже было совершено несколько нападений, она находилась под госзащитой. В частности, рассказали в адвокатской палате Московской области, автомобиль адвоката обливали краской, а самой Пономаревой присылали угрозы в мессенджерах — вместе с фотографиями ее близких, имущества и собаки. Пономарева обращалась в правоохранительные органы, но, как подчеркнули в адвокатской палате Московской области, «результатов это не дало, виновные установлены не были».

В адвокатской палате Московской области сообщили, что Пономарева связывает нападение со своей работой. Совет палаты планирует обратиться к руководству СК РФ с требование организовать расследование нападений на адвоката.

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