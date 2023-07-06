Правительство Афганистана, контролируемое движением «Талибан», издало приказ, согласно которому все салоны красоты в стране должны закрыться в течение месяца, сообщает CNN.

По словам представителя министерства по поощрению добродетели и удержанию от порока, приказ был отдан 24 июня, а все салоны должны закрыться к 27 июля.

В разговоре с AFP представитель ведомства добавил, что о причинах закрытия салонов красоты будет объявлено позднее: «Как только они будут закрыты, мы сообщим о причине в СМИ», — заявил Мохаммад Садек Акиф.

В приказе, с копией которого ознакомилось агентство, говорится, что он создан «на основе устного указания верховного лидера» движения «Талибан» Хайбатуллы Ахундзады. Нарушителей приказа власти намерены привлекать к уголовной ответственности.

В то же время жительница Афганистана на условиях анонимности рассказала BBC News, что приказ, вероятно, коснется и парикмахерских. По ее словам, парикмахерские уже начали закрываться в Кабуле.

Издание уточняет, что салоны красоты в Афганистане, запрещенные во время первого правления «Талибана», начали открываться после ухода движения от власти в 2001 году.

«Талибан» захватил власть в Афганистане в 2021 году после ухода из страны американского военного контингента. Вскоре талибы начали вводить различные законы, нарушающие права женщин. В частности, для женщин ввели требование носить на улице одежду, покрывающую их с головы до ног, ввели запрет на работу во многих отраслях, а также практически полностью лишили женщин возможности получать образование, в том числе начальное.

В 2021 году талибы запретили мужским парикмахерским стричь или брить клиентам бороды, обосновав это требованиями норм ислама.

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