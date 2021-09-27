Талибы запретили жителям Афганистана стричь бороды в барбершопах
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Талибы запретили мужским парикмахерским стричь или брить клиентам бороды. Запрет новые власти Афганистана обосновали требованиями норм ислама.
Соответствующее распоряжение, сообщает BBC News, получили барбершопы в провинциях Гильменд и Герат, а также в Кабуле.
По словам владельцев и сотрудников парикмахерских, запрет означает фактическое уничтожение их бизнеса. «Это была моя работа в течение 15 лет, не думаю, что смогу продолжить ей заниматься», — заявил один из барберов, пожелавший остаться неназванным по соображениям безопасности.
Барбершопы, отмечает BBC News, после отстранения талибов от власти в 2001 году пользовались неизменной популярностью, в первую очередь, среди молодежи.
После того, как талибы вернулись к власти в Афганистане в середине августа 2021 года, в стране был введен ряд новых правил в разных областях. Например, женщинам запретили заниматься спортом, а учиться в университетах они могут только отдельно от мужчин.