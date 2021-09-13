«Талибан» разрешил женщинам учиться в университетах. Но только в хиджабах и отдельно от мужчин

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Женщины в Афганистане смогут возобновить учебу в высших учебных заведениях. Об этом 12 сентября заявил министр высшего образования Афганистана в правительстве движения Абдул Баки Хаккани, передает «Аль-Джазира».

По словам Хаккани, женщины в Афганистане будут учиться отдельно от мужчин. Как отмечает «Би-би-си», при предыдущем афганском правительстве практика раздельного обучения была распространена только в школах, в университетах женщины учились вместе с мужчинами.

Также, заявил министр, для студенток введут дресс-код с обязательным ношением хиджаба. При этом неизвестно, означает ли это, что студенткам нужно будет скрывать лицо.

Там, где это возможно, преподавать у студенток будут женщины. Мужчин тоже могут привлекать к обучению, но они смогут работать только из-за занавеса, заявил Хаккани.

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Во время первого правления «Талибана» в Афганистане — в 1996-2001 годах — женщины были лишены практически всех прав, в том числе на работу и учебу. После возвращения к власти в середине августа 2021 года талибы пообещали, что разрешат женщинам работать и учиться.

При этом боевики движения ввели запрет на занятия спортом для женщин и разгоняли мирные женские демонстрации в Кабуле. Кроме того, "Талибан" не включил женщин в новое правительство Афганистана и, по всей видимости, упразднил министерство по делам женщин.

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