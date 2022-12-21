Власти Афганистана запретили женщинам учиться в университетах

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, захватившее власть в Афганистане в 2021 году, запретило женщинам посещать высшие образовательные учреждения страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо министерства образования правительства талибов.

В письме сказано, что афганские государственные и частные университеты в соответствии с решением правительства должны немедленно ввести запрет для женщин на посещение своих образовательных учреждений до дальнейшего распоряжения властей.

Решение афганских властей уже осудили международные организации и некоторые страны. В частности, заместитель посла США в ООН Роберт Вуд сказал, что «Талибан не может рассчитывать на то, что станет законным членом международного сообщества, пока не начнет уважать права всех жителей Афганистана», а посол Великобритании в ООН Барбара Вудворд назвала требование афганских властей «вопиющим ущемлением прав женщин».

Правозащитная организация Human Rights Watch обратилась к странам-донорам Афганистана и международному сообществу с требованием добиться от «Талибана» отмены всех запретов, касающихся доступности образования для женщин.

"Талибан" захватил власть в Афганистане в августе 2021 года, после того как из страны ушли американские военные. Вскоре талибы начали вводить различные законы, нарушающие права женщин. В частности, власти запретили девочкам посещать школы, а в университетах ввели раздельные классы для мужчин и женщин. Помимо этого, женщинам запретили поступать на ряд факультетов.

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