Президент Украины заявил, что ВСУ хотели начать наступление «намного раньше», но не получили необходимые оружие и боеприпасы

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN рассказал, что ВСУ хотели бы начать наступление «намного раньше», чтобы помешать российским войскам подготовить оборону. «Все понимали, что если наступление развернется позже, то большая часть нашей территории будет заминирована. Мы даем нашему врагу время и возможность установить больше мин и подготовить свои оборонительные рубежи», — заявил президент Украины.

Однако, сказал Зеленский, начать наступление раньше не было возможности из-за отсутствия вооружения.

Я благодарен США как лидеру в оказываемой нам поддержке. Однако я говорил им, а также европейским лидерам, что мы хотели бы начать наше контрнаступление раньше, и для этого нам необходимы все оружие и боеприпасы. Почему? Потому что, если мы начнем позднее, то будем продвигаться гораздо медленнее.

В некоторых районах страны, по словам Зеленского, украинские военные до сих пор не могут «даже подумать о начале» наступления, поскольку у них нет «соответствующего вооружения». «Бросать наших людей на смерть от российского оружия дальнего радиуса действия было бы просто бесчеловечно», — подчеркнул он.

Власти Украины признают, что наступление, идет медленнее, чем им хотелось бы, указывая, что военнослужащим ВСУ приходиться преодолевать заминированные российскими войсками территории. При этом и президент Украины, и представители командования подчеркивают, что основная фаза наступления еще впереди.

Перед началом наступления в западной прессе высказывались мнения, что от него во многом зависит дальнейшая поддержка Украины со стороны союзников. В случае, если оно не будет успешным, предполагали СМИ, Запад может уменьшить объемы поддержки и начать склонять Украину к переговорам. Официально лидеры западных стран заверили, что не собираются сокращать помощь Украине.

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