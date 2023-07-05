ФСБ задержала частного детектива по подозрению в госизмене

Лефортовский районный суд Москвы арестовал 46-летнего Андрея Наухацкого, которого ФСБ подозревает в госизмене. О его задержании накануне сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Журналисты установили, что Наухацкий был частным детективом. В частности, РБК обнаружило на сайте «Яндекс.Услуги» объявления Наухацкого с предложением «всех видов детективных услуг на территории России и зарубежья». Кроме того, на сайте «Наш Крым. Новости» в 2016 году было опубликовано интервью с Наухацким, который, как пишет издание, на тот момент был директором «Первого крымского детективного агентства».

В свою очередь журналист Андрей Захаров предположил, что арест детектива из Крыма может быть связан с тем, что Наухацкий незаконно собирал личные данные частных лиц — его контакт нашли в чате «Пробивы купить/продать».

«Рынок „пробива“ — самая большая дыра с персональным данными в России: там вы можете легко купить данные об актуальных паспортах, всех поездках человека, биллинги, выписки из пенсионного фонда, по счету компании и так далее. С началом войны услугами рынка активно пользовались, в том числе, и украинские журналисты-расследователи», — написал Захаров.

По данным журналиста, российские правоохранительные органы начали активно бороться с рынком «пробива» не позднее начала 2023 года, а к апрелю чистки в МВД стали массовыми.

В первую очередь сотрудники правоохранительных органов занялись «пробивщиками», которые продавали данные российских силовиков украинцам, пишет журналист. Тогда же, по словам Захарова, появилась информация, что против «пробивщиков» могут начать возбуждать дела по статье о госизмене, предусматривающей до 20 лет лишения свободы.

Услугами «пробивщиков» часто пользуются журналисты-расследователи. В частности, благодаря «пробивам» The Insider и Bellingcat установили, что за отравлением политика Алексея Навального в 2020 году стоят сотрудники спецгруппы ФСБ.

В январе 2021 стало известно, что в Самаре против сотрудника местной полиции возбудили дело о превышении полномочий — его заподозрили в том, что он передал посторонним информацию об авиаперелетах сотрудников ФСБ, упомянутых в расследовании об отравлении Навального. Через два месяца фигурантом аналогичного дела стал полицейский из Санкт-Петербурга. О приговорах по этим делам не сообщалось.

В ноябре ТАСС сообщил о задержании трех человек, работавших в детективном агентстве, которые занимались «пробивами». ТАСС писал, что информацию, полученную от этих людей, использовал Навальный в «одном из своих расследований».

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