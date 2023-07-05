Финский банк разрешил другу Путина Борису Ротенбергу вывести деньги за четыре дня до того, как он попал под санкции ЕС
Финский банк Suupohjan Ossuspankki разрешил российскому миллиардеру Борису Ротенбергу вывести деньги со счета за несколько дней до вступления в силу европейских санкций против него. Об этом сообщает финская газета Ilta-Sanomat, в распоряжении которой оказались документы финансовой инспекции страны.
В мае 2020 года правление банка решило прекратить оказывать Ротенбергу услуги и закрыть его счет из-за санкций США, введенных против бизнесмена в 2014 году. Но затем это решение несколько раз откладывалось.
По информации издания, весной 2022 года комплаенс банка давал рекомендацию, согласно которой предлагалось отказать в выдаче средств Борису Ротенбергу. Но бизнесмену все равно позволили вывести деньги после того, как он подписал документ, в котором пообещал не переводить средства в Россию или Беларусь.
4 апреля Ротенберг получил деньги, а уже 8 апреля против него ввел санкции ЕС, среди которых был запрет на финансовые операции в странах Евросоюза. Почему банк решил не следовать рекомендациям, неизвестно. Какую сумму вывел Борис Ротенберг, также не сообщается.
Борис Ротенберг публикацию Ilta-Sanomat не комментировал.
Борис Ротенберг много лет знаком с Владимиром Путиным. В 1991 году он переехал в Финляндию по программе репатриации, в которой участвовала его жена. В 1998 году бизнесмен вернулся в Санкт-Петербург. С начала 2000-х годов у него есть финский паспорт.
В сентябре 2022 года власти Финляндии арестовали активы российских предпринимателей Бориса и Аркадия Ротенбергов. Эта мера коснулась компании Långvik Capital, связанной с Ротенбергами. Ей принадлежат доли в отеле Långvik и крупнейшем ледовом стадионе страны Helsinki Hall, ранее известном как Hartwall Arena.