«Я ответил за свои слова». Григорий Лепс заявил, что выплатил миллион рублей за подбитый танк Leopard

В соцсетях Григория Лепса появилось видео, на котором человек в маске благодарит музыканта за выплаченный ему миллион рублей за подбитый танк.

В ролике мужчина представляется российским военным с позывным «Веном», демонстрирует пачку денег и говорит, что получил их от Лепса за немецкий танк Leopard, уничтоженный в ходе боев в Украине.

«Я ответил за свои слова», — так подписал это видео певец, поддерживающий российское вторжение в Украину.

В июне Григорий Лепс, Николай Басков и другие российские музыканты поддержали инициативу основателя группы «Земляне» Владимира Киселева учредить денежную премию за уничтожение танков Leopard на войне в Украине. Команда Киселева обещала платить российским военным и гражданским по 700 тысяч рублей за каждый подбитый танк Leopard 1 и по одному миллиону рублей — за Leopard 2.

В декабре 2022 года губернатор Забайкальского края Александр Осипов распорядился платить по три миллиона рублей за захват танка Leopard и по миллиону рублей — за уничтожение боевой машины, а также по полтора миллиона — за захват танка Abrams, и по 500 тысяч — за уничтожение. Также о выплатах за подбитые танки говорили представители российского бизнеса, актер Иван Охлобыстин, сенатор Александр Карелин. Кремль поддержал эти предложения.

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