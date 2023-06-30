Бывшему президенту Бразилии Жаиру Болсонару запретили восемь лет баллотироваться на пост главы государства

Суд в Бразилии лишил бывшего президента страны Жаира Болсонару права баллотироваться на новый срок в течение восьми лет, сообщает Associated Press.

Большинство судей согласились с тем, что Болсонару злоупотреблял своими полномочиями, когда за несколько месяцев до президентских выборов 2022 года созвал иностранных послов и заявил им, что электронные машины для голосования, применяемые в Бразилии, уязвимы перед хакерами, и потому его противники могут подтасовать результаты выборов.

Суд пришел к выводу, что Болсонару таким образом использовал «правительственные каналы коммуникации» для продвижения своей избирательной кампании.

The New York Times пишет, что Болсонару попытается оспорить вынесенное решение в Верховном суде Бразилии.

Выборы президента Бразилии прошли в октябре 2022 года. Жаир Болсонару, придерживающийся правых взглядов, проиграл их, уступив во втором туре социалисту Лула да Силве, руководившему страной с 2003 по 2010 год.

Через неделю после инаугурации нового президента сторонники Болсонару устроили беспорядки, в ходе которых ворвались в здания парламента, Верховного суда и в президентский дворец. Были задержаны более 400 человек.

В январе 2023 года Верховный суд Бразилии удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры о включении Болсонару в список людей, в отношении которых ведется расследование по факту произошедших беспорядков.

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