Суд в Бразилии санкционировал расследование против экс-президента Жаира Болсонару, сторонники которого разгромили президентский дворец

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Судья Верховного суда Бразилии включил бывшего президента страны Жаира Болсонару в список людей, в отношении которых начато расследование из-за недавних беспорядков в столице. Об этом сообщает местная служба CNN.

Верховный суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Бразилии. Она просила включить Болсонару в список фигурантов расследования, отметив, что 10 января (уже после беспорядков) он выложил в соцсетях видео, в котором в очередной раз усомнился в честности прошедших в Бразилии президентских выборов. Позднее видео было удалено.

Генпрокуратура Бразилии открыла семь дел для выявления исполнителей, спонсоров и вдохновителей беспорядков, в том числе среди представителей государственных ведомств. Расследования идут, в частности, по статьям о терроризме, участии в преступном сообществе, попытке госпереворота.

Выборы президента в Бразилии прошли в октябре 2022 года. На них победил Луис Инасиу Лула да Силва. 8 января, через неделю после его инаугурации, сторонники проигравшего на выборах Жаира Болсонару ворвались в здания парламента, Верховного суда и президентский дворец в столице страны Бразилиа.

Протестующие устроили погромы и выстраивали баррикады в захваченных зданиях, а также вступили в столкновения с полицией. Для подавления беспорядков в Бразилиа объявили режим чрезвычайной ситуации. Протестующих вытеснили из правительственных зданий через несколько часов. Более 400 человек задержали.

Бывший президент Жаир Болсонару, который на тот момент находился в США, не поддержал действия своих сторонников.