В столице Бразилии сторонники проигравшего президента устроили погромы в правительственных зданиях. Задержаны более 400 человек

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Столкновения полиции и протестующих возле резиденции президента Дворца Планалту в Бразилиа, 8 января 2023 года Ton Molina / AFP / Scanpix / LETA

8 января сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару ворвались в здания Национального конгресса, Верховного суда и президентский дворец на Площади трех властей в центре Бразилиа. Тысячи граждан, требовавших пересмотра итогов недавних президентских выборов, вышли на улицы столицы и вступили в столкновения с полицией, прорвав заграждения в правительственных зданиях, которые в выходной день находились под немногочисленной охраной. Акция протеста произошла через неделю после инаугурации нового президента — им в третий раз стал Луис Инасиу Лула да Силва. Согласно результатам второго тура выборов 30 октября 2022 года, он набрал 50,9% голосов, а Болсонару — 49,1% голосов.

Протестующие устроили погромы и выстраивали баррикады в захваченных зданиях, нападали на полицейских и закидывали их камнями и палками. Для подавления беспорядков в столице объявили режим чрезвычайной ситуации и задействовали федеральные военные силы. Правоохранительные органы использовали для разгона протестующих водометы, слезоточивый газ, шумовые и световые гранаты.

Спустя несколько часов полиция отчиталась о вытеснении протестующих из правительственных зданий и восстановлении порядка. Губернатор Федерального округа Бразилии Ибанейс Роша заявил о задержании более 400 участников погромов, которые, по его словам, поплатятся за совершенные преступления. «Мы продолжаем работу по выявлению всех остальных, кто участвовал в этих террористических актах сегодня днем в Федеральном округе. Мы продолжаем работу по наведению порядка», — сказал он.

Беспорядки в Бразилиа уже начали сравнивать со штурмом Капитолия, который предприняли сторонники бывшего президента США Дональда Трампа в январе 2021 года.

Вот как выглядели погромы

Сторонники бывшего президента Бразилии ворвались в Конгресс, президентский дворец и Верховный суд. Фотографии Этот штурм сравнивают с нападением сторонников Трампа на Капитолий

Вот как выглядели погромы

Сторонники бывшего президента Бразилии ворвались в Конгресс, президентский дворец и Верховный суд. Фотографии Этот штурм сравнивают с нападением сторонников Трампа на Капитолий

Действующий президент Лула да Силва назвал происходящие события в столице «варварскими», а устроивших их сторонников Болсонару охарактеризовал как «фанатичных фашистов». В момент начала беспорядков президент находился в штате Сан-Паулу с инспекцией районов, пострадавших от паводка. Он спешно вернулся в столицу и вечером уже побывал в освобожденных зданиях на Площади трех властей.

«Все те, кто это сделал, будут найдены и наказаны. Демократия гарантирует право на свободное выражение мнений, но также требует от людей уважения институтов. В истории страны нет прецедента тому, что они сделали сегодня. За это они должны быть наказаны. И мы собираемся выяснить, кто финансировал тех, кто сегодня отправился в Бразилиа, и все они заплатят по закону», — заявил президент на пресс-конференции.

Верховный суд Бразилии уже временно отстранил на 90 дней губернатора столичного Федерального округа Ибанейса Рошу, заподозрив чиновника в бездействии и необеспечении необходимых мер безопасности для предотвращения беспорядков.

Бывший президент Жанр Болсонару, который сейчас находится на отдыхе во Флориде, не стал поддерживать действия своих сторонников. «Мирные демонстрации с соблюдением закона являются частью демократии. Однако грабежи и вторжения в общественные здания, которые происходили сегодня, а также те, что практиковались левыми в 2013 и 2017 годах, не подпадают под действие этого правила», — написал он в твиттере.

Беспорядки в Бразилиа осудили многие мировые лидеры. Поддержку действующему главе Бразилии выразили президент США Джо Байден, французский лидер Эммануэль Макрон, генсек ООН Антониу Гутерриш, президент Евросовета Шарль Мишель и глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, лидеры соседних Аргентины, Чили и Колумбии Альберто Фернандес, Габриэль Борич и Густаво Петро.

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