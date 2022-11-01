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Лула да Силва после победы на президентских выборах в Бразилии. Сан-Паулу, 30 октября 2022 года Mauro Horita / Getty Images

В Бразилии прошли президентские выборы, на которых победил 77-летний Луис Инасиу Лула да Силва, уже руководивший страной с 2003 по 2010 год. Он опередил своего соперника — действующего президента Бразилии Жаира Болсонару — всего на 1,8% голосов. Победу Лулы да Силвы приветствовали многие мировые лидеры, включая президента США Джо Байдена, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Президент Аргентины Альберто Фернандес назвал победу Лулы да Силвы «началом новой эры в истории Латинской Америки».

Лула да Силва начал свою политическую карьеру в 1970-х годах в качестве лидера профсоюза рабочих-металлистов, а в 1980 году стал одним из основателей Партии трудящихся. От этой партии да Силва баллотировался на пост президента в 1994 и 1998 годах. Выиграть президентскую гонку ему удалось только в 2002 году, а в 2006-м он переизбрался на второй срок.

На годы его президенства пришелся экономический бум, вызванный всплеском мирового спроса на сырьевые товары, а время его пребывания в должности запомнилось масштабными программами социальной поддержки, которые вывели миллионы людей из бедности, пишет The Washington Post. Лула да Силва завершил свое президентство с рейтингом одобрения выше 85%.

В 2014 году в Бразилии началась операция «Автомойка», которая стала одним из крупнейший коррупционных скандалов в истории. Фигурантами расследования были представители высших эшелонов власти. В ходе расследования было совершено почти 300 арестов и вынесено 278 обвинительных приговоров. В 2017 году Лулу да Силву приговорили к девяти с половиной годам колонии, признав виновным в коррупции. Позже Верховный суд увеличил срок до 12 лет и одного месяца. В феврале 2019 года суд приговорил Лулу да Силву к 12 годам и 11 месяцам тюремного заключения.

Бывший президент провел в тюрьме 580 дней. Он вышел на свободу в ноябре 2019 года, а в 2021-м Верховый суд отменил все разбирательства в отношении Лулы да Силвы в связи с процессуальными нарушениями.

Этот коррупционный скандал стал одной из причин отставки президента Бразилии Дилмы Руссеф, которая возглавляла страну в 2011-2016 годах. Во главе государства ее сменил Мишел Темер. В 2017 году прокуратура обвинила Темера в коррупции, однако бразильский парламент отказался передать обвинения против президента в Верховный суд, пишет «Русская служба Би-би-си». По данным The New York Times, к тому моменту рейтинг одобрения Темера составлял 7% и в итоге он решил не принимать участия в президентской гонке 2018 года.

Именно на фоне постоянных коррупционных скандалов к власти в Бразилии в 2019 году пришел Жаир Болсонару — политик крайне правого толка, которого часто называют «Трампом из тропиков». Задолго до избрания в американской прессе его называли «самым большим женоненавистником из числа избранных политиков в мире», в австралийской — «самым ненавистным политиком мира», в британской — «религиозным националистом», «правым демагогом» и «апологетом диктатуры».

Политическая карьера Болсонару началась в 1988 году, когда его избрали в городской совет Рио-де-Жанейро, а два года спустя он был избран в нижнюю палату бразильского конгресса, где проработал следующие 27 лет.

На период президентства Болсонару пришлась пандемия коронавируса. Он до последнего отрицал серьезность происходящего, вел активную пропаганду использования препаратов с недоказанной эффективностью, бездоказательно критиковал вакцины, а также правила социального дистанцирования и ношения масок. В 2021 году комиссия Федерального сената Бразилии по расследованию деятельности правительства в борьбе с пандемией обвинила президента страны в совершении ряда преступлений, которые привели к распространению болезни, повлекшей смерть около 700 тысяч человек.

Находясь на президентском посту, Болсонару нарастил темпы вырубки тропических лесов, а также упростил покупку огнестрельного оружия. При этом Бразилия — страна с одним из самых высоких уровней умышленных убийств. По данным «Би-би-си», с 2018 года количество выданных разрешений на оружие выросло почти на 500%.

Как сообщает CNN, за последние четыре года в Бразилии также увеличился уровень социального неравенства — более девяти миллионов человек в этот период оказались за чертой бедности, а уровень грамотности и посещаемости школ значительно снизился. В 2020 году назвал Жаира Болсонару «человеком года» за его вклад в пропаганду организованной преступности и коррупции.

В течение последних лет Болсонару неоднократно критиковал избирательную систему Бразилии. В своих выступлениях, интервью и постах в социальных сетях президент методично повторял, что результаты выборов в стране фальсифицируются. Перед выборами 2022 года он неоднократно намекал, что не признает поражения.

Кто такой Жаир Болсонару

На выборах в Бразилии победил «Трамп из тропиков». Женоненавистник, гомофоб, защитник диктатуры

Кто такой Жаир Болсонару

На выборах в Бразилии победил «Трамп из тропиков». Женоненавистник, гомофоб, защитник диктатуры