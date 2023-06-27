В Крыму вновь повреждены железнодорожные пути. Движение поездов остановлено
В Кировском районе Крыма повреждены железнодорожные пути, объявил глава администрации аннексированного полуострова Сергей Аксенов в телеграме.
«Пострадавших нет, на месте работают профильные службы», — написал Аксенов, добавив, что ремонтные работы «ориентировочно займут от четырех до восьми часов».
Что именно стало причиной повреждения железнодорожных путей, он уточнять не стал. «Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — написал Аксенов.
По данным Baza, железнодорожные пути были подорваны перегоне «Петрово-Владиславовка». С рельсов сошел головной вагон грузового поезда.
По территории Кировского района проходит железнодорожная ветка Джанкой — Керчь.
В Крыму за последние недели несколько раз подрывали железнодорожные пути. Так, дважды 11 и 21 июня из-за повреждения путей на несколько часов останавливалось движение поездов в районе Феодосии. Власти аннексированного полуострова причину повреждения путей не уточняли, другие источники заявляли о диверсии.