В Крыму вновь повреждены железнодорожные пути. Движение поездов остановлено

В Кировском районе Крыма повреждены железнодорожные пути, объявил глава администрации аннексированного полуострова Сергей Аксенов в телеграме.

«Пострадавших нет, на месте работают профильные службы», — написал Аксенов, добавив, что ремонтные работы «ориентировочно займут от четырех до восьми часов».

Что именно стало причиной повреждения железнодорожных путей, он уточнять не стал. «Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — написал Аксенов.

По данным Baza, железнодорожные пути были подорваны перегоне «Петрово-Владиславовка». С рельсов сошел головной вагон грузового поезда.

По территории Кировского района проходит железнодорожная ветка Джанкой — Керчь.

В Крыму за последние недели несколько раз подрывали железнодорожные пути. Так, дважды 11 и 21 июня из-за повреждения путей на несколько часов останавливалось движение поездов в районе Феодосии. Власти аннексированного полуострова причину повреждения путей не уточняли, другие источники заявляли о диверсии.

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