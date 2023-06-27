Историк Михаил Белоусов, уволенный из СПбГУ за критику российского вторжения в Украину, стал фигурантом дела о реабилитации нацизма

В отношении историка Михаил Белоусов, уволенного из за критику российского вторжения в Украину, завели уголовное дело о реабилитации нацизма, сообщают Baza, 78.ru и «Фонтанка».

По данным телеграм-канала Baza, поводом для возбуждения дела стало выступление Белоусова на заседании студенческого совета в конце февраля 2023 года. 78.ru уточняет, что заседание совета прошло 22 февраля.

«По версии следствия, Белоусов отрицал связи между расовой теорией Гитлера и ходом Великой Отечественной войны. Белоусов заявил, что видит признаки фальсификации истории в некоторых темах про ВОВ, однако обсуждать это нельзя — потому что это карается законом», — пишет Baza. Следствие также считает, что историк «публично отрицал факты, установленные приговором Международного военного трибунала», уточняет «Фонтанка».

Телеграм-канал пишет, что дело в отношении историка возбудили 26 июня. По статье о реабилитации нацизма ему грозит до трех лет лишения свободы.

В разговоре с «Фонтанкой» Белоусов сообщил, что ему ничего не известно про возбужденное уголовное дело.

Михаила Белоусова уволили из СПбГУ после того, как в российских СМИ и пабликах распространились скриншоты сообщений с критикой российского вторжения в Украину. Утверждалось, что все эти сообщения были написаны Белоусовым и его студентами на фоне траура по студенту СПбГУ Федору Соломонову, погибшему в Украине. В середине июня руководство университета также отчислило семерых студентов Белоусова.

Ранее Центр «Э» пытался привлечь Белоусова по статье о «дискредитации» российской армии, в том числе за то, что историк высказывал студентам свое мнение об участии вооруженных сил РФ в войне, а не в « ». В начале июня Василеостровский районный суд прекратил это дело в связи с истечением сроков давности.

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