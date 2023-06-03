СПбГУ уволил доцента Института истории Михаила Белоусова за критику российского вторжения в Украину

Руководство Санкт-Петербургского государственного университета уволило доцента Института истории Михаила Белоусова за совершение «аморального поступка» — преподаватель, в частности, высказывался против российского вторжения в Украину. Приказ об увольнении опубликован на сайте вуза.

В университете это решение обосновали результатами проверки, в ходе которой подтвердилось, что Белоусов распространял материалы, «дискредитирующие» российскую армию, и «оскорбляющие память лиц, погибших при исполнении воинского долга».

«Поведение Белоусова нарушает нравственные традиции университета и общепринятые этические нормы, его действия несовместимы с высоким статусом универсанта и преподавателя», — говорится в документе.

Как пишет «Ротонда», проверка в отношении Белоусова и его студентов началась после того, как в конце мая в российских СМИ и пабликах распространились скриншоты сообщений с критикой российского вторжения в Украину. Утверждалось, что все эти сообщения были написаны Белоусовым и его студентами на фоне траура по студенту СПбГУ Федору Соломонову, погибшему в Украине. Белоусову, в частности, приписывались слова «прямое и открытое одобрение рашизма омерзительно». Сам Белоусов, пишет «Ротонда», на заседании этической комиссии университета утверждал, что аккаунт в телеграме, с которого были отправлены приписываемые ему сообщения, был создан без его ведома.

Заседание этической комиссии с участием всех студентов, чьи имена фигурируют в опубликованной переписке, назначено на 3 июня.