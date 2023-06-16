Руководство Санкт-Петербургского государственного университета выпустило приказы об отчислении семерых студентов, учившихся у историка Михаила Белоусова, которого уволили из-за критики войны в Украине. Об этом изданию «Бумага» рассказали три источника на факультете, а правозащитному проекту «Молния» — сами студенты.

По словам собеседников «Бумаги», приказы об отчислении пришли на семерых из десяти студентов, которых проверяла этическая комиссия. Еще троих, по данным источника, вызвали на встречу с проректором по воспитательной работе.

Согласно документам, перед отчислением комиссия по этике решила, что студенты совершили действия, несовместимые со статусом студента СПбГУ —они распространяли материалы и совершали действия, «дискредитирующие» российскую армию и «оскорбляющие память лиц, погибших при исполнении воинского долга».

Во всех решениях также указывалось, что студенты «вместо того, чтобы почтить память универсанта [погибшего в Украине], посчитали уместным иронизировать над произошедшим, порочить память студента». Это же было написано в решении комиссии по делу Белоусова.

По данным «Бумаги», как минимум один студент намерен оспорить свое отчисление. Юристы «Молнии» заявили, что студентов незаконно лишают права на образование, и намерены защищать их интересы в судах.

Проверка в отношении доцента Института истории Михаила Белоусова и его студентов началась после того, как в российских СМИ и пабликах распространились скриншоты сообщений с критикой российского вторжения в Украину. Утверждалось, что все эти сообщения были написаны Белоусовым и его студентами на фоне траура по студенту СПбГУ Федору Соломонову, погибшему в Украине. Белоусову, в частности, приписывались слова: «Прямое и открытое одобрение рашизма омерзительно».

Белоусов, пишет «Ротонда», на заседании этической комиссии университета утверждал, что аккаунт в телеграме, с которого были отправлены приписываемые ему сообщения, был создан без его ведома.

Белоусова уволили из СПбГУ в начале июня. Соответствующий приказ и решение комиссии по этике были опубликованы на сайте вуза. В них говорилось, что Белоусов совершил «аморальный поступок», а также «нарушил нравственные традиции университета и общепринятые этические нормы».