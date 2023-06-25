Два самолета президента РФ вернулись в Москву. Накануне они пропали с радаров в районе Твери, но в Кремле говорили, что Путин никуда не улетал

Два самолета специального летного отряда «Россия», которыми пользуется президент России Владимир Путин вернулись в Москву в ночь на 25 июня. Это следует из данных сервиса Flightraday24, на которые обратило внимание «Агентство».

«Важные истории» писали, что самолет Владимира Путина Ил-96-300 ПУ, оснащенный оборудованием для управления армией, вылетел из аэропорта Внуково в направлении Санкт-Петербурга 24 июня в 14:16 по московскому времени. В районе Твери, где находится одна из резиденций Путина, самолет пропал с радаров.

«Агентство» сообщает, что речь идет о двух самолетах — Ил-96-300ПУ с бортовым номером RA-96021 и ИЛ-96-300ПУ с бортовым номером RA-96022.

Согласно данным сервиса Flightradar24, первый самолет в ночь на 25 июня около 02:00 включил систему обнаружения над Тверской областью. Долетев до Москвы, он в течение 15 минут кружил над подмосковным городом Чеховым и приземлился в 03:43. Этот борт покинул Москвы в субботу в 18:43.

Другой самолет включил систему обнаружения в 01:13 также в районе Тверской области. Он приземлился в Москве в 01:50. Откуда летели оба самолета, неизвестно.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отрицал, что Путин покидал Москву 24 июня. Он утверждал, что президент работает в Кремле. Корреспондент ВГТРК Павел Зарубин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» заявил, что съемочная группа «России 1» «лично видела», что «всю субботу Путин находился и работа в первом корпусе Кремля».

23 июня основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин объявил, что его бойцы отправляются из зоны боевых действий в Россию, чтобы «разбираться» с «беспределом» в России. Он обвинил Минобороны РФ в нанесении удара по лагерю наемников. Следующим утром вагнеровцы взяли под контроль Ростов-на-Дону и отправились в Москву.

ФСБ возбудила против Пригожина уголовное дело о военном мятеже. Владимир Путин назвал происходящее предательством и изменой. Вечером 24 июня пресс-служба Александра Лукашенко сообщила, что в результате его переговоров с Пригожиным основатель ЧВК согласился остановить движение наемников в сторону Москвы. Вскоре сам Пригожин заявил, что наемники «уходят в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану».

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