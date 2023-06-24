В России начались сбои в работе телеграма

В нескольких регионах России наблюдаются сбои в работе мессенджера телеграм, сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса для отслеживания сбоев DownRadar.

Сбои наблюдаются в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Воронежской и Волгоградской областях.

В то же время телеграм-канал Brief со ссылкой Downdetector сообщает о проблемах в работе мессенджера в Новосибирске, Сочи, Краснодаре и Севастополе.

Телеграм-канал Varlamov News предположил, что сбои могут быть связаны с возросшей нагрузкой на телеграм на фоне военного мятежа ЧВК Вагнера.

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин вечером 23 июня обвинил российских военных в нанесении удара по лагерю наемников и объявил, что фактически собирается осуществить военный переворот в России — назвав его «маршем справедливости».

К утру 24 июня ЧВК Вагнера захватила Ростов-на-Дону. Позднее появилась информация, что ЧВК заняла некоторые военные объекты в Воронеже. В свою очередь губернатор области Александр Гусев заявил, что российские военные проводят в области «оперативно-боевые мероприятия».

Жители региона сообщают о звуках боя. Также в области начался пожар на нефтебазе.

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