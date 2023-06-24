В районе Серпухова перекрыли мост через Оку. Baza сообщает, что там высадились десятки военных

В районе подмосковного город Серпухов десятки военных высадились у моста через Оку на Симферопольском шоссе, сообщает телеграм-канал Baza. Кто эти военные, не уточняется.

Министерство транспорта Московской области сообщило о перекрытии этого моста. О причинах перекрытия не сообщалось.

В ведомстве также попросили россиян воздержаться от поездок по трассам М-4 «Дон» и М-2 «Крым».

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин вечером 23 июня обвинил российских военных в нанесении удара по лагерю наемников и объявил, что фактически собирается осуществить военный переворот в России — назвав его «маршем справедливости».

К утру следующего дня ЧВК Вагнера захватила Ростов-на-Дону. На улицах города танки. Вооруженные люди оцепили штаб Южного военного округа, городскую администрацию, управления ФСБ и МВД.

Позднее появилась информация, что ЧВК заняла некоторые военные объекты в Воронеже. В свою очередь губернатор области Александр Гусев заявил, что российские военные проводят в области «оперативно-боевые мероприятия». Жители региона сообщают о звуках боя.

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