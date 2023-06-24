В Москве с вечера 23 июня продолжаются плановые проверки объектов городской инфраструктуры, в том числе подвалов домов и прилегающих территорий, рассказал «Медузе» источник, близкий к городским властям.

Он отметил, что режим «контртеррористической операции», объявленный в Москве, позволяет ввести комендантский час. По словам источника «Медузы», пока такое решение не принято, но «все может измениться».

Массовые мероприятия в Москве отложены как минимум на неделю. Собеседник «Медузы» предположил, что их запрет потом будет продлен.

Другой источник «Медузы» — из мэрии Москвы — назвал проходящие проверки «стандартными». Он заявил, что «в городе все работает», отдельно отметив, что работают 100 тысяч камер видеонаблюдения, за их состоянием следят технические службы.

Режим «контртеррористической операции» объявили в Москве, а также Московской и Воронежской областях, утром 24 июня. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе усилены меры безопасности, введен «дополнительный контроль на дорогах».

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин на встрече в Ростове-на-Дону с замминистра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым и замначальника Генштаба Владимиром Алексеевым заявил, что «мы идем в Москву». О том, что наемники ЧВК Вагнера направляются в Москву, также заявило министерство обороны Великобритании в своей сводке.

Читайте также

В Москве, а также в Московской и Воронежской областях ввели режим «контртеррористической операции» Теперь силовики смогут законно читать вашу переписку и входить в любые помещения без решения суда

Читайте также

В Москве, а также в Московской и Воронежской областях ввели режим «контртеррористической операции» Теперь силовики смогут законно читать вашу переписку и входить в любые помещения без решения суда