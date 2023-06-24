Собянин объявил об «антитеррористических мероприятиях» в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе проводят «антитеррористические мероприятия».

В связи с поступающей информацией в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности. Введен дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий. Прошу отнестись с пониманием к принимаемым мерам.

На улицах Москвы ранее появилась бронетехника. ТАСС сообщал, что в городе по тревоге поднят ОМОН, взяты под усиленную охрану органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры.

С похожим заявлением выступил глава Московской области Андрей Воробьев. «В Московской области усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ. Проводятся антитеррористические мероприятия», — заявил губернатор.

Он попросил жителей «воздержаться от поездок на личном транспорте на юге Московской области, в первую очередь, за пределы региона».

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