Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин встретился в Ростове-на-Дону с замминистра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым и замначальника Генштаба Владимиром Алексеевым. Это следует из видео, распространенного утром 24 июня телеграм-каналом «Разгрузка Вагнера».

В разговоре Пригожин заявил, что пока ЧВК Вагнера не «получит» начальника Генштаба Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу, наемники будут «блокировать город Ростов» и «идти в Москву».

Утверждается, что видео снято в штабе Южного военного округа.

Пригожин встретился в Ростове-на-Дону с замминистра обороны и замглавы Генштаба Meduza

Генерал Владимир Алексеев, наряду с генералом Сергеем Суровикиным, в ночь на 24 июня записал видеообращение к бойцам ЧВК Вагнера с просьбой не участвовать в мятеже.