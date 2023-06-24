Пригожин встретился в Ростове-на-Дону с замминистра обороны и замглавы Генштаба — и сказал им: «Мы блокируем Ростов и идем в Москву»
Источник: «Разгрузка Вагнера»
Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин встретился в Ростове-на-Дону с замминистра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым и замначальника Генштаба Владимиром Алексеевым. Это следует из видео, распространенного утром 24 июня телеграм-каналом «Разгрузка Вагнера».
В разговоре Пригожин заявил, что пока ЧВК Вагнера не «получит» начальника Генштаба Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу, наемники будут «блокировать город Ростов» и «идти в Москву».
Утверждается, что видео снято в штабе Южного военного округа.
Генерал Владимир Алексеев, наряду с генералом Сергеем Суровикиным, в ночь на 24 июня записал видеообращение к бойцам ЧВК Вагнера с просьбой не участвовать в мятеже.