Опубликовано видео с колонной чеченских военных, которая направляется в сторону Ростова-на-Дону

В направлении Ростова-на-Дону движется большая колонна военной техники, сообщил телеграм-канал «Ростов Главный». Видео, на котором она снята, каналу прислал подписчик.

По его словам, колонна, в составе которой бронетехника, легковые автомобили и военные грузовики, растянулась на несколько километров.

«Все на Ростов едут. Все чеченцы», — говорит в ролике мужчина. Он также добавил, что видео было снято в районе поселка Матвеев Курган. Это примерно 50 километров от Таганрога. Расстояние от Таганрога до Ростова-на-Дону по трассе — 75 километров.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал вооруженный мятеж ЧВК Вагнера «гнусным предательством». Тогда же он сообщил, что в «зону напряженности» выехали бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской республике.

В свою очередь ростовское издание 161.ru со ссылкой на свой источник сообщало, что в регион были направлены «порядка двух сотен» чеченских военнослужащих.

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин вечером 23 июня начал военный переворот в России — назвав его «маршем справедливости».

К утру 24 июня ЧВК Вагнера захватила Ростов-на-Дону. Позднее появилась информация, что ЧВК заняла некоторые военные объекты в Воронеже. В свою очередь губернатор области Александр Гусев заявил, что российские военные проводят в области «оперативно-боевые мероприятия».

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