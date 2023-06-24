«Давайте объединим нацию, спасем родину». Член объединенного переходного кабинета Светланы Тихановской обратился к белорусским военным

Член Объединенного переходного кабинета Валерий Сахащик, основавший белорусское подразделение в составе ВСУ, обратился к белорусским военным, призвав их объединиться, чтобы «спасти страну».

«Я хочу обратиться к белорусским военным. Нам не на кого рассчитывать, но мы с вами, объединившись, точно с этим справимся. У нас будет время позадавать друг другу вопросы и высказать претензии. Давайте не сейчас. Давайте объединим нацию, спасем родину, все остальное — потом», — заявил он, призвав белорусских военных настроиться на радиочастоты ВСУ.

По словам Сахащика, вместе с военным мятежом ЧВК Вагнера началась активная фаза развала России.

Мы не знаем, что будет завтра. Возможно, Пригожин победит и забросает Украину пушечным мясом, а может он повернет свои силы на Беларусь, чтобы на этой волне набрать политические очки.

Военный добавил, что пророссийский путь, по которому Беларусь вел Александр Лукашенко, завел страну в тупик. И теперь граждане страны, считает он, должны решить, что делать дальше: «Либо мы используем этот исторический шанс и станем преуспевающей европейской страной, либо мы потеряем все — и само название Республика Беларусь останется только в книжках», — заключил Сахащик.

Валерий Сахащик о событиях в России и Пригожине. Обращение к белорусам Валерий Сахащик

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин вечером 23 июня обвинил российских военных в нанесении удара по лагерю наемников и объявил, что фактически собирается осуществить военный переворот в России — назвав его «маршем справедливости».

К утру 24 июня ЧВК Вагнера захватила Ростов-на-Дону. Позднее появилась информация, что ЧВК заняла некоторые военные объекты в Воронеже. В свою очередь губернатор области Александр Гусев заявил, что российские военные проводят в области «оперативно-боевые мероприятия».

Жители региона сообщают о звуках боя. Также в области начался пожар на нефтебазе.

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