Мемориальную в память о поэтессе Анне Ахматовой, которая была установлена на здании бывшего следственного изолятора «Кресты» в Петербурге, вернули полиции, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, доска находится в 21-м отделе полиции Калининского района. Туда ее передал петербургский адвокат Владимир Филатов. Он рассказал журналистам, что снял доску, чтобы сохранить ее.

«Я коренной ленинградец, у меня бабушки-дедушки все здесь жили. В блокаду жили. Это (мемориальная доска) представляет большое значение, большую ценность, историческую память в эпоху глобализма в мире и у нас, в Ленинграде. И я бы не хотел абсолютно, чтобы кто-то своими грязными руками разломал этот монумент, памятник. И я считаю, что ему самое место в «Крестах» новых, в Колпино. <…> И я посчитал за честь сохранить ее», — объяснил свой поступок Филатов.

По его словам, доска висела не на фасаде изолятора, а на будке бюро пропусков, куда адвокат приходил перед тем, как навестить подзащитных. Через четыре дня после того, как Филатов забрал доску, он позвонил в отдел полиции и за ней приехал подполковник. В свою очередь юрист написал объяснительную.

Изолятор «Кресты» закрылся в конце 2017 года, заключенных перевели на окраину города в Колпино. До октября 2022 года на территории «Крестов» находилась колония-поселение. В мае 2023 года комплекс зданий исторической тюрьмы передали государственной компании «Дом.рф», которая собирается выставить территорию на торги.

Жители Петербурга обратили внимание на исчезновение доски 14 июня. Тогда журналисты обратились в «Дом.рф» за комментарием. В компании ответили, что запросили информацию у ФСИН России, поскольку ранее ведомство никаких сведений об этом мемориале не предоставляло.

В ведомстве, в свою очередь, рассказали, что доска не числилась на балансе СИЗО и была установлена в 2001 году по инициативе сотрудников за счет личных средств. До передачи «Крестов» доска висела на фасаде здания, а после смены юрлица «дальнейшая судьба доски неизвестна».

После того как Филатов вернул доску, полиция предложила Управлению ФСИН по Петербургу забрать ее, пишет «Фонтанка». «Однако проблема в том, что официально доска на балансе ведомства не числится, поэтому и забирать формально нечего. Такой же ответ дал и «Дом.рф», — отмечает издание.

«Коммерсант» пишет, что после сообщений СМИ о том, что мемориал мог быть украден, никто из собственников в полицию так и не обратился.