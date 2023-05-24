«Кресты» в Петербурге передали госкомпании «Дом.рф». Теперь это больше не тюрьма

Здание исторической тюрьмы «Кресты» в Санкт-Петербурге передано «Дом.рф». В собственность госкомпании перешел земельный участок и 24 объекта недвижимого имущества, расположенные на Арсенальной набережной, 7. Права ФСИН на пользование этим объектом прекращены. С этого момента, пишет «Фонтанка», «Кресты» перестали быть тюрьмой.

Как сообщалось ранее, «Дом.рф», выступающий, в числе прочего в роли агента при продаже федерального имущества, собирается выставить «Кресты» на торги, а 80% вырученных средств планируют направить ФАУ «Научно-производственное объединение уголовно-исполнительной системы».

«Кресты», построенные в конце XIX века — одна из самых известных тюрем России, в ней, в частности, держали политзаключенных

В 2017 году заключенных вывели из исторических «Крестов», до октября 2022 года в исторической тюрьме размещалась колония-поселение.

На замену «Крестам» построили новый изолятор «Кресты-2» в Колпино — крупнейший в Европе. Его строительство растянулось на много лет и сопровождалось уголовными делами