«Дом.рф» выставит на продажу историческую тюрьму «Кресты» 

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Большая часть территории и зданий бывшего следственного изолятора «Кресты» в Санкт-Петербурге будут выставлены на продажу госкомпанией «Дом.рф», пишет РБК со ссылкой на правительственные документы.

Из протокола правительственной комиссии следует, что для этого комплекс передадут из ведения ФСИН в ведение «Дом.рф». В пресс-службе госкомпании подтвердили, что занимаются «приемом объекта».

В «Дом.рф» пообещали провести консультации с властями и жителями Санкт-Петербурга, а также экспертами и возможными инвесторами, «чтобы территория получила новые, востребованные функции и вернулась в городскую жизнь , оставаясь частью туристической инфраструктуры».

Как пишет РБК, «Дом.рф» и раньше выступал в роли агента при продаже федерального имущества.

В июне глава «Дом.рф» Виталий Мутко посещал «Кресты» вместе с губернатором Петербурга Александром Бегловым, писала «Фонтанка».

«Кресты» — одна из самых известных тюрем России. Кирпичные здания, имеющие в плане форму крестов, были построены в последней четверти XIX века на набережной Невы. «Кресты» были, в частности, местом содержания политзаключенных.

В 2017 году заключенных перевели из исторического здания в новый изолятор «Кресты-2» в Колпино. До октября 2022 года в «Крестах» размещалась колония-поселение.

Что происходит в новых «Крестах»

В «самом современном» СИЗО России заключенные пытают сокамерников. Вот как это работает Интервью члена ОНК Екатерины Косаревской о пытках в «Крестах-2»

Что происходит в новых «Крестах»

В «самом современном» СИЗО России заключенные пытают сокамерников. Вот как это работает Интервью члена ОНК Екатерины Косаревской о пытках в «Крестах-2»