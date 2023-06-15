Жители Петербурга заметили, что с бывшей тюрьмы «Кресты» убрали мемориальную доску Анны Ахматовой

Со здания бывшего следственного изолятора «Кресты» в Петербурге убрали мемориальную доску в память о поэтессе Анне Ахматовой. Об этом сообщил фотограф Миша Бурлацкий, опубликовавший в соцсетях фотографию стены, где раньше располагалась доска.

Фотограф спросил у подписчиков, где находится мемориальная доска Ахматовой. В комментариях во «ВКонтакте» одна из пользовательниц написала, что с Арсенальной набережной доску перенесли на другой берег Невы. Других подтверждений этой информации нет. На другом берегу Невы, напротив «Крестов», расположен памятник Ахматовой.

Мемориальная доска с портретом Ахматовой и выдержками из стихотворения «Реквием» находилась на доме 7, литера К, по Арсенальной набережной, где располагался главный вход в изолятор. В «Крестах» в 1938-1939 годах сидел сын Ахматовой писатель Лев Гумилев, а поэтесса носила ему передачи. В «Реквиеме» Ахматова написала, что, если ей возведут памятник, то его следует установить «здесь, где стояла я триста часов и где для меня не открыли засов».

Изолятор «Кресты» закрылся в декабре 2017 года, заключенных перевели с Выборгской стороны Петербурга на окраину города в Колпино. До октября 2022 года на территории «Крестов» находилась колония-поселение. В мае 2023 года комплекс зданий исторической тюрьмы передали государственной компании «Дом.рф», которая собирается выставить территорию на торги.

В пресс-службе «Дом.рф» сообщили изданию «Подъем», что запросили у ФСИН России информацию о мемориальной доске Анны Ахматовой, поскольку ранее ведомство никаких сведений об этом не предоставляло.

Власти Петербурга и ФСИН пока не комментировали сообщения о том, что со здания «Крестов» убрали мемориальную доску.