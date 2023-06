Основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев приобрел санаторий в Крыму через кипрский офшор. Об этом говорится в расследовании «Системы» — проекта «Настоящего времени» и «Радио Свобода».

В 2018 году Малофеев купил за 500 миллионов рублей санаторий «Ливадия» в аннексированном Крыму, расположенный рядом с . После аннексии Крыма здание принадлежало российским властям. «Система» утверждает, что сделку профинансировал кипрский офшор Fliotis Projects через свою российскую дочку ООО «Кассиопея», которая предоставила займ ООО «Царьград».

В 2019 году владельцем Fliotis стал Леонид Гаврилов — консультант в шоу «Битва экстрасенсов» и «эксперт» в конспирологических передачах на «Рен ТВ». Он также участвовал в запуске основанного Малофеевым телеканала «Царьград». Сам Гаврилов в разговоре с «Системой» подтвердил, что знаком с Малофеевым и участвовал в запуске канала: «Константин и я исповедуем православие и на некоторых проектах пересекались». Гаврилова называли «бизнес-ангелом» «Царьграда», писал The Bell.

Журналисты также пишут, что в 2017 году Малофеев переписал активы подмосковного отеля «Царьград» на кипрский офшор, бенефициар которого — Гаврилов. Затем отель перешел компании Малофеева «Имение Царьград», при этом на сделках купли-продажи Гаврилов ничего не заработал, утверждается в расследовании.

«Система» также связала Гаврилова и Малофеева с компанией AT Consulting — одним из крупнейших в России поставщиков IT-услуг. В 2018 году основателя компании Сергея Шилова арестовали по делу о мошенничестве, после чего ее возглавил начальник юридического департамента «Имения Царьград» Иван Матяш, а ряд связанных с AT Consulting структур перешли бывшему бизнес-партнеру Малофеева Евгению Жуланову. В отчетности AT Consulting за 2019 год говорится, что ее бенефициаром является Леонид Гаврилов.

Сам Гаврилов заявил, что стал владельцем AT Consulting еще в 2011 году, тогда же он учредил компанию «Проектные инвестиции», которая контролировала AT Consulting.

В расследовании говорится, что «Проектные инвестиции» кредитовали «Царьград», а в 2019 году купили у Малофеева компанию «Авангард» за, предположительно, 750 миллионов рублей. Как утверждают журналисты, «Проектные инвестиции» получали деньги от связанного с Fliotis кипрского офшора Revolden Holdings и AT Consulting. В материале отмечается, что вскоре четыре из пяти мест в совете директоров AT Consulting заняли люди, связанные с Малофеевым. Их имена и то, как они связаны с бизнесменом, журналисты не уточняют.

В феврале 2022 года, как утверждается в расследовании, госкорпорация «Росатом» приобрела AT Consulting за 20,2 миллиарда рублей, из которых 16,6 миллиарда поступили на счет «Проектных инвестиций» (компания владела 75,5% акций AT Consulting). В свою очередь компания выплатила Гаврилову 1,5 миллиарда рублей, пишут журналисты со ссылкой на «финансовые документы».

По данным журналистов, деньги от продажи AT Consulting от «Проектных инвестиций» перешли людям из окружения Малофеева и близким к нему структурам. К такому выводу журналисты пришли на основе трат компании. В частности, «Проектные инвестиции» перевели 5,8 миллиарда рублей УК «Апрель Капитал». Как утверждается в расследовании, как минимум до 2021 года в совет директоров «Апреля» входил бывший сотрудник Малофеева Владимир Роман, а совладельцем компании выступает финансист Анатолий Милюков, который входил в совет директоров Ростелекома в то время, когда Малофеев был акционером госкомпании. Еще 440 миллионов получила ООО «Контур», подконтрольная «Царьграду».

Константин Малофеев находится под санкциями США и Евросоюза с 2014 года. Его обвиняли в финансировании самопрозглашенных ДНР и ЛНР. В феврале 2023 года американский суд разрешил прокуратуре конфисковать активы Малофеева на сумму в 5,4 миллиона долларов. Сам бизнесмен говорил, что речь идет о деньгах, замороженных еще в 2014 году.

Рассказываем, кто такой Константин Малофеев — в подкасте «Что случилось»

Все эпизоды Константина Малофеева называют «спонсором „Русской весны“» — а ФСБ утверждает, что на днях его пытались убить «по заказу Киева». Рассказываем историю этого человека 00:00 37:49