Администрация колонии № 7 Красноярского края в начале июня отправила журналиста Ивана Сафронова, отбывающего срок по обвинению в , в штрафной изолятор (ШИЗО), а затем в медицинскую часть. Об этом «ОВД-Инфо» рассказала активистка Ольга Елсакова, которая переписывается с журналистом.

Из письма Сафронова известно, что его поместили в ШИЗО 1 июня. Но сколько дней он провел в изоляторе, неясно. 18 июня он писал, что после ШИЗО его отправили в медчасть. При этом Сафронов был уверен, что 20 июня его снова отправят к тюремным врачам.

«Сегодня 18 июня, воскресенье — и закончить эту весточку я не смог из-за того, что в тот же день меня закрыли в ШИЗО, а после перевели в медчасть — и, видимо, во вторник вновь туда водворят. Начало лета как-то не очень задалось. Но ожидать иного от российской пенитенциарной системы было бы как минимум наивно — все может поменяться очень круто и буквально в один момент», — говорится в опубликованном отрывке письма.

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В сентябре 2022 года Мосгорсуд приговорил Ивана Сафронова к 22 годам колонии строгого режима по делу о «госизмене». К моменту приговора журналист, не признавший себя виновным, более двух лет провел в СИЗО. Приговор Сафронову вступил в силу в декабре 2022 года. В феврале 2023-го журналиста отправили в колонию в Красноярском крае.

В мае 2023 года Сафронову разрешили длительное свидание с матерью и сестрой. Это была их первая встреча за три года.

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