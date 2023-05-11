Родные журналиста Ивана Сафронова смогли навестить его в колонии. Они встретились впервые за три года

Мать и сестра журналиста Ивана Сафронова, отбывающего срок по обвинению в «госизмене», смогли навестить его в колонии в пригороде Красноярска. Это была их первая встреча за три года и продлилась она три дня, сообщила телеграм-каналу «СвободуСафронову!» сестра журналиста Ирина Сафронова.

По словам Сафроновой, ее брат выглядел хорошо: «Если отбросить весь „антураж“, он не изменился».

«Ваня не витает в иллюзиях. Шутит как и прежде — язык без костей. Обида? Да, скорее на то, что время проходит и его можно было бы использовать по-другому. Но в то же время он не тонет в жалости к себе и думает, как это время использовать правильно», — добавила она.

Журналист рассказал матери и сестре, что у него в отряде 60 человек. «Основной контингент — молодые пацаны без образования, сидят за наркотики. Ваня чуть ли не учит их писать письма. Спрашивают его про книги, потом берут читать. Общается со всеми. Есть дед, за которым он присматривает, так как тот плох здоровьем. Есть несколько ребят, с которыми есть о чем поговорить и помолчать», — рассказала Сафронова.

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В сентябре 2022 года Мосгорсуд приговорил Ивана Сафронова к 22 годам колонии строгого режима по делу о . К моменту приговора журналист, не признавший себя виновным, более двух лет провел в СИЗО. Приговор Сафронову вступил в силу в декабре 2022 года. В феврале 2023-го журналиста отправили в колонию в Красноярском крае.

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