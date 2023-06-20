Минобороны России показало, как российского военного наградили сертификатом на миллион рублей за уничтоженный танк Leopard 2. У награжденного военного нет руки

Минобороны России опубликовало видео, на котором российскому военному вручают сертификат на получение 1 миллиона рублей «за уничтоженную вражескую технику — танк Leopard 2».

На видео — военнослужащий Андрей Кравцов. У него ампутирована правая рука. Сертификат ему вручил член Совета Федерации, бывший депутат Госдумы, олимпийский чемпион по борьбе Александр Карелин.

РИА Новости называет Кравцова первым военным, получившим премию за уничтожение танка Leopard.

Сертификат военному вручили в медицинском центре имени Вишневского в Москве. Этот документ якобы выдал Союз предпринимателей «Забота Сибири». Что это за организация, неизвестно. Журналист Дмитрий Колезев обратил внимание на то, что фонда «Забота Сибири» нет в Едином государственный реестре юридических лиц.

Кравцов в ролике Минобороны заявил, что уничтожил танк из гранатомета. «Начал обходить с фланга, выявлять бронированную технику, которая работала по нам. Выстрелил, пошел дым. Уже находясь в госпитале, узнал, что это был немецкий Leopard. Я не за миллион… я патриот, люблю свою страну», — сказал он.

В начале 2023 года ряд стран Запада, включая США, Польшу, Германию и Великобританию, договорились о поставках танков ВСУ. Тогда же российские чиновники и представители бизнеса анонсировали различные выплаты для военных за уничтожение западной техники. В частности, губернатор Забайкальского края Александр Осипов распорядился платить по три миллиона рублей за захват немецкого танка Leopard. Актер Иван Охлобыстин от имени «представителей крупного российского бизнеса» обещал премию в размере десяти миллионов рублей за каждый подбитый американский Abrams.

Летом 2023 года подобную премию якобы учредил основатель группы «Земляне» Владимир Киселев, пообещав по миллиону рублей за каждый подбитый Leopard 2. К Киселеву присоединились многие российские знаменитости, в том числе Николай Басков и Григорий Лепс.

В середине июня Минобороны РФ отчиталось об уничтожении как минимум семи танков Leopard. Военно-аналитический проект Oryx подтвердил, что ВСУ потеряли восемь немецких танков — уничтожены были только два (остальные были либо повреждены, либо брошены).

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