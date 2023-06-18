Минобороны Великобритании: российская армия несет на юге Украины наибольшие потери со времен боев за Бахмут в марте

В ходе боев на юге Украины российская и украинская стороны несут значительные потери, утверждается ежедневной сводке Минобороны Великобритании. Новый отчет ведомство посвятило украинскому контрнаступлению.

Министерство отмечает, что потери россиян, вероятно, достигли наивысшего уровня с марта, когда битва за Бахмут шла с наибольшей интенсивностью. При этом точные данные о потерях России и Украины не приводятся. Идет ли речь только о погибших или также о раненых, не уточняется.

«В последние несколько дней тяжелые бои продолжаются. Наиболее интенсивные боестолкновения происходят в Запорожской области, на западе Донецкой области и в окрестностях Бахмута. Во всех этих районах ВСУ продолжают проводить наступательные операции, в ходе которых они смогли добиться небольших успехов. На юге российские силы проводят относительно успешные оборонительные операции», — также говорится в сводке.

В Минобороны Великобритании считают, что с мая 2022 года в Бахмуте погибли или получили ранение более 60 тысяч россиян. По данным США, с декабря 2022 года по май 2023 в Бахмуте погибли около 10 тысяч наемников .

Как установили по открытым данным «Медиазона» и «Русская служба Би-би-си» к середине июня, подтвержденные потери российских сил во время боевых действий в Бахмуте и Угледаре Донецкой области в первые пять недель 2023 года превысили потери, которые РФ понесла в первые пять недель полномасштабного вторжения в Украину.

Согласно этой оценке, с 5 января по 8 февраля 2023 года в Украине погибли 2504 человека, а в первые недели вторжения, с 24 февраля по 30 марта 2022 года, погибли 2175 человек. Всего с начала войны, по подсчетам журналистов, подтверждена гибель 25 528 россиян, участвовавших во вторжении в Украину, но реальные потери значительно выше.

Ситуация на фронте

Украинское контрнаступление идет так медленно, что возникает два вопроса: 1) было ли это частью плана? 2) планируют ли ВСУ нанести по-настоящему мощный удар в ближайшее время? Карта боев на 17 июня

Ситуация на фронте

Украинское контрнаступление идет так медленно, что возникает два вопроса: 1) было ли это частью плана? 2) планируют ли ВСУ нанести по-настоящему мощный удар в ближайшее время? Карта боев на 17 июня