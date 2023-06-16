«Речь идет о рыночной сделке. За что?» Глава ВТБ предложил не выкупать «Яндекс», а передать его во внешнее управление

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что сделка по покупке консорциумом инвесторов российской части «Яндекса» по рыночной цене нецелесообразна. Общаясь с журналистами в кулуарах Петербургского экономического форума, Костин предложил передать «Яндекс» во внешнее управление по «схеме Fortum».

«Я считаю, что вообще сделку не надо делать на таких уровнях. Это рыночная [сделка] получается. За что? — цитирует Костина „Интерфакс“. — У нас есть указ президента за 50%, а здесь речь идет о рыночной сделке, американским инвесторам, за то, что у нас отобрали все… Надо по схеме Fortum действовать, забрать в управление и вернуть им тогда, когда закончатся санкции. Вот моя позиция на сегодняшний день».

В беседе с РБК Костин добавил следующее: «Я считаю, что сделка плохая и ее надо торпедировать… Почему американские инвесторы должны получить все, когда российские инвесторы [на Западе] не могут получить ничего? Почему мы должны выкупать?».

«Яндекс» готовится провести реструктуризацию бизнеса и продать его российскую часть пулу инвесторов. «Медуза» и The Bell выяснили, что президент РФ Владимир Путин в мае согласовал список покупателей российской части «Яндекса»: это миллиардеры Владимир Потанин, Алексей Мордашов, Вагит Алекперов и банк ВТБ (в банке это подтвердили).

В апреле 2023 года Владимир Путин подписал указ, предусматривающий «передачу во временное управление» активов юридических и физических лиц из «недружественных стран» в случае изъятия российских активов за рубежом. Этот документ в том числе перевел под временное управление Росимущества акции немецкой энергетической компании Uniper SE и Fortum Russia B.V. — совместного предприятия с участием финской государственной энергетической компании.

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Путин согласовал список покупателей российского куска «Яндекса». Контрольный пакет разделит «консорциум российских миллиардеров»

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Путин согласовал список покупателей российского куска «Яндекса». Контрольный пакет разделит «консорциум российских миллиардеров»