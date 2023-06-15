Российские войска вновь нанесли удар по Кривому Рогу. ВСУ сообщили, что сбили одну ракету и 21 дрон

В ночь на 15 июня российские военные нанесли удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555 и ударными дронами «Shahed-136/131».

По данным командования Воздушных сил ВСУ, российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС осуществили четыре ракетных пуска из Каспийского моря. Одна ракета была уничтожена, остальные попали в промышленные объекты в Днепропетровской области.

Кроме того, с северного и южного направлений были запущены 20 ударных дронов-камикадзе. Все они уничтожены силами украинской ПВО. Также сбит один беспилотник оперативно-тактического уровня «Орлан-10», который вел воздушную разведку на восточном направлении.

Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил, что российская ракетная атака пришлась на Кривой Рог. В городе зафиксированы попадания по двум промышленным предприятиям. Также повреждены близлежащие газопроводы и шиномонтаж.

В результате получил ранение 38-летний местный житель. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Также ночью объявлялась воздушная тревога и были слышны взрывы в Харькове и Одессе. По данным представителей местных администраций, силы ПВО сбили на подлете все атаковавшие города беспилотники.

В ночь на 13 июня российские войска атаковали Кривой Рог крылатыми ракетами, в результате чего в городе был разрушен пятиэтажный жилой дом, частное предприятие, склад, подразделение спасателей и еще один объект. В ходе удара погибли 12 человек, 38 человек пострадали.

На следующую ночь войска РФ атаковали Одессу. Ракетный удар пришелся по бизнес-центру, учебному заведению, жилому комплексу, торговому складу, магазинам и ресторанам в центре города. Погибли три человека, 13 человек получили ранения.

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