Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу, разрушив пятиэтажный жилой дом. Погибли шесть человек, больше 20 ранены

Обновление. По последним данным властей Украины, из-за удара по Кривому Рогу погибли шесть человек, сообщил глава городской администрации Александр Вилкул.

По меньшей мере три человека погибли и 25 человек получили ранения из-за российского ракетного удара по Кривому Рогу в ночь на 13 июня, сообщил глава городской администрации Александр Вилкул. 19 пострадавших госпитализированы, уточнил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак. По данным украинских властей, под завалами могут находиться семь человек.

Взрывы в Кривом Роге произошли около трех часов ночи. По словам главы администрации, российские войска в разных частях города обстреляли «несколько абсолютно мирных объектов», в том числе пятиэтажный жилой дом. В квартирах с первого по пятый этажи произошел пожар на площади 700 квадратных метров, сообщил Сергей Лысак. Всего зафиксировано пять попаданий. Под удар также попали склад, автомобильное предприятие, подразделение спасателей и некий неназванный объект.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя удар по гражданским объектам в Кривом Роге, заявил, что «российские убийцы продолжают свою войну против жилых домов, обычных городов и людей». Зеленский опубликовал видео, снятое на месте попадания ракеты в дом.

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