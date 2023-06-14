Власти Украины заявили, что Россия при ударах по Кривому Рогу и Одессе использовала ракеты, в которых 40-50 иностранных компонентов

В ракетах, ударивших по Кривому Рогу и Одессе в последние два дня, нашли десятки иностранных компонентов, в основном микроэлектронику, заявили представители властей Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в одной из российских ракет, ударивших по Кривому Рогу, обнаружили около 50 компонентов, произведенных в других странах.

Как уточнил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, российские войска ударили по Кривому Рогу крылатой ракетой Х-101, выпущенной, по предварительным данным, в апреле 2023 года.

После ракетного удара по Одессе Ермак сообщил, что в каждой из запущенных ракет «Калибр» использовали не менее 40 иностранных комплектующих.

Владимир Зеленский сказал в обращении по итогам 475-го дня войны, что Россия разными путями получает иностранные компоненты, которые использует при производстве оружия. «К сожалению, Россия до сих пор имеет возможность получать критические компоненты для производства ракет, которые созданы компаниями из разных стран мира, в том числе компаниями из некоторых стран-партнеров», — сказал президент Украины вечером 13 июня.

Сегодня состоялась встреча представителей нашего государства с дипломатами соответствующих стран. Список компаний, поставляющих России компоненты для убийств, у всех партнеров есть. Есть этот перечень. Понимание, как русские террористы пытаются обмануть мир, тоже у всех в мире есть. И мы ждем выводов и скорых действий, которые остановят российский ракетный террор.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 475-го дня войны Офіс Президента України

Российские войска атаковали Кривой Рог крылатыми ракетами в ночь на 13 июня. Три из них уничтожили силы ПВО, другие попали в пятиэтажный жилой дом, частное предприятие, склад, подразделение спасателей и еще один объект. По последним данным властей Украины, при ракетном ударе по Кривому Рогу погибли 12 человек, 38 человек пострадали.

Российские военные в ночь на 14 июня нанесли ракетный удар по Одессе, из-за чего повреждения получили бизнес-центр, учебное заведение, жилой комплекс, заведения питания и магазины в центре города. Также произошел пожар на складе одной из торговых сетей. По последним данным, погибли три человека, 13 человек получили ранения.

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