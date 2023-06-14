Виталия Кольцова, бросившего две бутылки с бензином в автозаки Росгвардии, приговорили к шести годам колонии

Московский городской суд приговорил к шести годам колонии общего режима многодетного отца Виталия Кольцова, который в мае 2022 года бросил две бутылки с бензином в два автозака Росгвардии в центре Москвы. Об этом сообщает «Медиазона».

Кольцова судили по статьям об умышленном повреждении имущества (часть 2 статьи 167 УК) и посягательстве на жизнь (статья 317 УК РФ) 12 росгвардейцев. Прокуратура требовала приговорить его к 19,5 годам колонии.

В начале июня коллегия присяжных признала Кольцова виновным в умышленном повреждении имущества, но отказалась признать виновным в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Большинство присяжных посчитали, что Кольцов заслуживает снисхождения.

Суд признал Кольцова виновным в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318) и умышленном повреждении имущества путем поджога (часть 2 статьи 167).

По версии следствия, 2 мая 2022 года Кольцов бросил две бутылки с бензином в два автозаказа, стоящих на площади Революции в Москве. Один из автозаков загорелся, пожар вскоре потушили. Никто не пострадал.

Обвинение настаивало, что целью Кольцова было покушение на убийство сотрудников правоохранительных органов.

Сам Кольцов говорил, что хотел совершить символический поджог в знак протеста и не планировал причинять кому-либо вред.

Специалист-взрывотехник со стороны защиты отмечал, что действия Кольцова не могли привести к гибели сотрудников Росгвардии, в том числе тех, кто мог находиться в автобусах. По его словам, Кольцов кинул бутылки в противоположные от дизельного бака углы автозаков, поэтому угрозы взрыва не было. Суд не принял экспертизу защиты в качестве доказательства, писала «Медиазона».

«Основная просьба к суду у меня: не судить за то преступление, которого я не совершал. Дополнительная: по возможности приговорить меня за повреждение имущества к отбыванию наказания а колонии-поселении. Это позволило бы мне чаще видеться с семьей», — говорил Кольцов в последнем слове.

46-летний Виталий Кольцов — выпускник философского факультета РГГУ, реконструктор, создатель квестов для детей и взрослых. У него трое детей, младшему из которых чуть меньше двух лет, старшему — 10 лет.

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