Присяжные отказались признать Виталия Кольцова, который бросил две бутылки с бензином в автозаки Росгвардии, виновным в покушении на 12 омоновцев

Виталий Кольцов — выпускник философского факультета РГГУ, реконструктор, создатель квестов для детей и взрослых. У него трое детей, младшему из которых чуть меньше двух лет, старшему — 10 лет.

По версии обвинения, 2 мая 2022 года Кольцов бросил две бутылки с зажигательной смесью в два автозака, стоявшие на площади Революции в Москве. Один из автобусов загорелся, но пожар быстро потушили. В результате никто не пострадал.

Задержанному вменили покушение на убийство 12 омоновцев (статья 317 УК). Кольцову может грозить срок до 20 лет или пожизненное заключение.

Сам подсудимый заявил, что хотел совершить символический поджог в знак протеста и не планировал причинить кому-либо вред.