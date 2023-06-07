Присяжные отказались признать Виталия Кольцова, который бросил две бутылки с бензином в автозаки Росгвардии, виновным в покушении на 12 омоновцев
Коллегия присяжных Мосгорсуда отказалась признать виновным жителя Москвы Виталия Кольцова в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, пишет «Медиазона». Его задержали в мае 2022 года, когда он бросил две бутылки с зажигательной смесью в автозаки, стоявшие на площади Революции.
Виталий Кольцов — выпускник философского факультета РГГУ, реконструктор, создатель квестов для детей и взрослых. У него трое детей, младшему из которых чуть меньше двух лет, старшему — 10 лет.
По версии обвинения, 2 мая 2022 года Кольцов бросил две бутылки с зажигательной смесью в два автозака, стоявшие на площади Революции в Москве. Один из автобусов загорелся, но пожар быстро потушили. В результате никто не пострадал.
Задержанному вменили покушение на убийство 12 омоновцев (статья 317 УК). Кольцову может грозить срок до 20 лет или пожизненное заключение.
Сам подсудимый заявил, что хотел совершить символический поджог в знак протеста и не планировал причинить кому-либо вред.
В то же время присяжные в Мосгорсуде посчитали подсудимого виновным в умышленном поджоге автозака.
Большинство членов коллегии сочли, что Кольцов заслуживает снисхождения.
Как отмечает «Медиазона», судья отказалась рассмотреть вопрос об изменении меры пресечения подсудимому, он останется в СИЗО минимум до 13 июня.