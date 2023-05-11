В Москве идет суд над Виталием Кольцовым. Год назад он бросил два «коктейля Молотова» в автозаки Росгвардии. Ему грозит пожизненный срок Кольцова обвиняют в покушении на жизнь 12 омоновцев. Никто из них не пострадал

Виталий Кольцов Канал Алексея Миняйло в Telegram

Коллегия присяжных в Мосгорсуде начала рассматривать уголовное дело о покушении на жизнь 12 омоновцев, которое возбудили против жителя Москвы . Первое заседание по делу прошло 10 мая, подробно о процессе пишет «Медиазона». 46-летнего Кольцова обвиняют по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (статья 317 УК), ему грозит срок до 20 лет или пожизненное заключение. Кольцов сказал на заседании, что присяжные — «его единственная надежда, что приговор не будет решен заранее». Интересы обвиняемого представляют адвокаты Алан Гамазов и Дмитрий Алексеев.

По версии обвинения, Виталий Кольцов 2 мая 2022 года бросил две бутылки с зажигательной смесью в два автозака, которые стояли на площади Революции в Москве. Прокурор Эльвира Зотчик заявила на процессе, что Кольцов выступает против политики РФ и «придерживается стойких оппозиционных взглядов».

По словам гособвинителя, в день нападения Кольцов собрал бензиновую бомбу, подошел к двум автобусам Росгвардии на площади и метнул по коктейлю Молотова в каждый из них, тем самым пытаясь убить сотрудников ОМОНа. Огонь потушили в течение нескольких минут. Кольцова задержали сразу после нападения. В тот момент Кольцов был в костюме и галстуке, в чемодане у него нашли спички и телефон. С 4 мая 2022 года Кольцов находится под арестом.

Виталий Кольцов признал, что совершил преступление, но, по его словам, он не покушался на жизнь омоновцев. «Я не планировал убить сотрудника, планировал нанести ущерб транспортному средству. Я не знал, что внутри кто-то находится, и предполагал, что автозак быстро потушат, а сотрудники быстро смогут выйти из него. Сама статья не совсем верна, но очевидно, что я совершил преступление», — говорил он в мае 2022 года перед арестом.

На первом заседании по делу адвокаты Кольцова указывали, что их клиент не знал, что внутри автозаков находились омоновцы. Судья Виталий Белицкий заявил, что такие реплики выходят за рамки вступительного слова, где подсудимый должен просто ответить на вопрос о признании вины.

На первом заседании по делу выступили четверо омоновцев, признанных потерпевшими. Это командир взвода Виктор Дубанский, заместитель командира Юрий Ракустов, снайпер Дмитрий Кузнецов и водитель Владимир Сидоров. В начале процесса один из потерпевших попросил закрыть заседание, но судья Виталий Белицкий отказал.

Из показаний потерпевших выяснилось, что на дежурство на площадь Революции на двух автозаках приехали 14 омоновцев, а в момент нападения на месте находились шесть сотрудников. Заместитель командира взвода Юрий Ракустов на заседании сообщил, что после нападения никто из омоновцев за помощью к медработникам не обращался. Виталий Кольцов спросил у омоновцев, слышал ли кто-то из них, как он кричал после задержания: все омоновцы ответили, что ничего не слышали. Допрос потерпевших омоновцев продолжится 11 мая.

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