The Wall Street Journal: США собираются передать Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams

Администрация президента США может одобрить поставки ВСУ снарядов с для американских танков Abrams, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Один из собеседников издания отметил, что дискуссии по поводу поставок продолжались в администрации несколько недель, но теперь для их начала не осталось серьезных препятствий.

По словам американских чиновников, цель США состоит в том, чтобы помочь Украине добиться как можно большего успеха на поле боя, тем самым дав Киеву возможность вести мирные переговоры с Россией с позиции силы. В то же время в администрации США существуют разногласия по поводу того, как именно нужно поддерживать ВСУ. В частности, у американских чиновников нет единого мнения по поводу возможных поставок Украине .

В марте министерство обороны Великобритании сообщило, что вместе с танками Challenger-2 отправит в Украину бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран. В ответ на это президент РФ Владимир Путин заявил, что «коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом». Власти Великобритании обвинили Путина в «намеренном дезинформировании».

В апреле премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти страны рассчитывают создать сервисный центр для танков Abrams на территории государства, а также запустить производство боеприпасов с обедненным ураном.

Подробнее про снаряды с обедненным ураном

«Это пугалки для неподготовленного населения» Украина получит британские снаряды с обедненным ураном. Эксперт по ядерной политике Максим Старчак — о том, зачем власти РФ преувеличивают их опасность

Подробнее про снаряды с обедненным ураном

«Это пугалки для неподготовленного населения» Украина получит британские снаряды с обедненным ураном. Эксперт по ядерной политике Максим Старчак — о том, зачем власти РФ преувеличивают их опасность