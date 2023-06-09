Футболист «Локомотива» Артем Дзюба заявил, что у него вымогали деньги перед тем, как в сети опубликовали интимное видео с его участием. Об этом он сообщил в интстаграме, комментируя публикацию видео.

«Последние два-три дня мне писали, опять вымогали деньги, угрожали. Не знаю, кто, для чего, кому это надо. Мне в принципе уже неинтересно. Это на вашей совести», — заявил Дзюба.

Футболист отметил, что это «давнишняя» история — в ноябре 2020 года в интернете уже публиковали другое интимное видео с его участием. «Честно могу сказать, что этот эпизод уже был и я уже эту страницу перевернул, много сделал всяких выводов, проанализировал, поэтому возвращаться к этому я не не хочу, мне это правда неинтересно», — сказал Дзюба.

Всем привет. Слушайте, опять начался какой-то шум непонятный. Опять вот эти пытаются раздуть еще-еще-еще. Честно могу сказать, что этот эпизод уже был и я уже эту страницу перевернул, много сделал всяких выводов, проанализировал, поэтому возвращаться к этому я не не хочу, мне это правда неинтересно. Если кому-то это интересно, ваше право. Последние два-три дня мне писали, опять вымогали деньги, угрожали. Не знаю, кто, для чего, кому это надо. Мне в принципе уже неинтересно. Это на вашей совести. Поэтому вскрываются давнишние [истории], я там даже еще не седой, поэтому прошу как-то к этому спокойнее относиться. У меня все хорошо, не переживайте, кто волнуется, остальным — все равно. Так что все. Всем пока. И хорошего вам вечера и дня.

В телеграме стали публиковать фотографии и видео Артема Дзюбы интимного содержания, сообщил Sports.ru днем 9 июня. Телеграм-канал «Мутко против» предположил, что новое видео украли одновременно с записью с участием Дзюбы, обнародованной в 2020 году.

В ноябре 2020 года в интернете распространили интимное видео с участием Артема Дзюбы, на котором футболист мастурбирует. После публикации Дзюбу временно отстранили из сборной России по футболу, где он был капитаном. Спустя несколько месяцев Дзюба ненадолго вернулся в сборную, но в сентябре 2021 года отказался выступать за национальную команду.

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