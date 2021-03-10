Футболиста Артема Дзюбу вызовут на предстоящие матчи сборной России по футболу, которые пройдут в марте. Об этом в беседе с «РБ-Спорт» сообщил главный тренер сборной Станислав Черчесов.

Журналист поинтересовался у Черчесова, будет ли вызван Дзюба на ближайшие матчи. «Будет. И будет капитаном», — коротко ответил тренер сборной.

В марте сборная России проведет три матча отборочного турнира ЧМ-2022: 24 марта — против Мальты, 27 марта — против Словении, 30 марта — против Словакии. Состав российской команды на эти матчи объявят 15 марта.

В ноябре 2020 года в интернете распространили интимное видео с участием Артема Дзюбы, на котором футболист мастурбирует. После публикации Дзюбу временно отстранили из сборной России по футболу, где он был капитаном. Его также освистали фанаты во время матча за «Зенит».

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