Дзюба отказался от приглашения Карпина в сборную России

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Футболист Артем Дзюба сообщил телеканалу «Матч ТВ», что отказался от приглашения Валерия Карпина сыграть в ближайших матчах за сборную России по футболу.

Я долго думал над этой ситуацией и пришел к выводу, что пока не набрал оптимальную форму, чтобы помочь сборной на 100%. Предыдущий сезон получился очень сложным и долгим. Были большие ожидания от Евро, серьезная подготовка, мы выложились на все 100, но результат получился неудачный. Все это сказалось и на физической форме, и на эмоциональной.

По словам Дзюбы, он разговаривал с тренером сборной Валерием Карпиным и сказал, что считает неправильным «занимать чье-то место» перед важнейшими играми.

«Надеюсь, что к ноябрьским матчам смогу быть в оптимальной готовности, но понимаю, что никаких гарантий здесь быть не может», — сказал Дзюба. Он отметил, что речь не идет о временной приостановке карьеры в сборной России.

Валерий Карпин, возглавивший сборную в июле, первоначально отказывался вызывать Артема Дзюбу на матчи национальной команды. Дзюба пропустил сентябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Хорватии, Кипра и Мальты. 20 сентября футболист попал в расширенный состав сборной на матчи против Словакии (8 октября) и Словении (11 октября).

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