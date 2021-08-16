Валерий Карпин не вызвал Артема Дзюбу на ближайшие матчи в сборную России по футболу

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Футболист Артем Дзюба, который с 2018 года занимал позицию капитана в сборной России по футболу, пропустит предстоящие матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Имени Дзюбы нет в списке игроков национальной команды, которых вызвали на матчи, которые пройдут в сентябре. Состав сборной объявили в эфире телеканала «Матч ТВ», сообщает ТАСС.

В сентябре сборная проведет первые матчи под руководством нового тренера команды Валерия Карпина. 1 сентября Россия сыграет со сборной Хорватии в Москве, 4 сентября — в Никосии против команды Кипра, а 7 сентября — против Мальты в Москве.

В состав сборной на сентябрьские матчи, как сообщает «Матч ТВ», среди прочих вошел нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов, который ранее не попал в состав российской команды на Евро-2020.

У Валерия Карпина и Артема Дзюбы натянутые отношения. Со времен совместной работы в московском клубе «Спартак» они неоднократно критиковали друг друга. Так, в 2020 году Дзюба говорил, что испытывает к Карпину неприязнь, а тот отвечал, что не здоровается с футболистом.

После встречи Карпина и Дзюбы в августе тренер сборной заявил журналистам, что все, что было между ними до этого, «уже не важно», а в сборной будет выступать тот, «кто будет полезен сборной».

Валерий Карпин занял пост тренера сборной России по футболу после увольнения Станислава Черчесова, которого отправили в отставку после неудачного выступления российской команды на чемпионате Европы.

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