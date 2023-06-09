Politico: США могут урезать военную помощь Украине, если наступление ВСУ не будет успешным

Будущая помощь США Украине, а также международная репутация президента Джо Байдена напрямую зависят от успешности наступления ВСУ, заявили Politico высокопоставленные американские чиновники на условиях анонимности.

Собеседники издания предположили, что если украинское наступление окажется недостаточно успешным или вовсе потерпит провал, то военная и экономическая помощь Украине, скорее всего, иссякнет, а призывы к урегулированию конфликта дипломатическим путем зазвучат все громче.

В частности, источники издания допустили, что парламент может не поддержать выделение дополнительных средств для Украины, после того, как закончится текущий транш. Также чиновники опасаются, что любые ошибки в начале наступления ВСУ могут дать республиканскому большинству в палате представителей конгресса США повод помешать инициативе демократов из сената по повышению расходов на оборону.

Издание также отмечает, что в Вашингтоне растет беспокойство по поводу атак на российской территории. Несмотря на то, что украинское руководство не подтверждает информацию о своей причастности к этим ударам, все же американские чиновники считают, что Киев или, по крайней мере, проукраинские силы несут ответственность за атаку беспилотников на Кремль, а также взрывы, в результате которых погибли «военкор» Владлен Татарский и Дарья Дугина, дочь философа Александра Дугина. Politico пишет, что подобные события уже привели к ряду строгих предупреждений по дипломатическим каналам со стороны США.

В то же время источники издания допустили, что успех украинского наступления может привести к увеличению западной поддержки Украины.

В мае издание Politico писало, что США допускают вероятность превращения российско-украинской войны в замороженный конфликт, который останется таким на годы. В свою очередь Москва и Киев выступили против такого сценария развития событий.

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