В Днепр в результате разрушения Каховской ГЭС попало 150 тонн машинного масла. Такие цифры были озвучены во время заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины.

По данным украинских властей, есть риск дальнейшей утечки еще более 300 тонн.

Участники заседания СНБО также договорились о дальнейших международных шагах, в числе которых созыв Совета Безопасности ООН и обращение в природоохранные организации. Также Украина, которая обвиняет в разрушении дамбы Россию (Россия выдвигает встречные обвинения), намерена обратиться в Международный уголовный суд.