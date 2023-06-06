Президент Украины Владимир Зеленский назвал затопление территорий страны в результате разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции крупнейшей «рукотворной» экологической катастрофой в Европе за десятки лет. Об этом он заявил в обращении к участникам саммита .

Зеленский снова заявил, что плотина была взорвана. Ответственность за это он возложил на Россию, которая уже больше года контролирует Каховскую ГЭС.

При этом президент Украины отверг обвинения российских чиновников, которые утверждали, что станция была разрушена в результате обстрелов. По его словам, ГЭС была заминирована российской стороной, а подрвать ГЭС с помощью обстрелов «физически нереально»

Россия взорвала бомбу массового экологического поражения. И это — настоящий экоцид! <…> Это самая рукотворная экологическая катастрофа в Европе за десятки лет. И это самый опасный террорист в мире. И потому поражение России — поражение, которое мы все равно обеспечим, — будет наиболее весомым вкладом в безопасность нашего с вами региона, нашей Европы и всего мира.

Зеленский поблагодарил участников саммита за помощь в противостоянии России. Украинских лидер призвал показать на встрече НАТО в Вильнюсе, что декларируемые ценности альянса не отличаются от реальных.

«Наконец, следует определить, что Украина будет членом НАТО, и это можно определить только приглашением для Украины <…> И, наконец, стоит оформить гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО», — заявил Зеленский.

Утром 6 июня стало известно, что в аннексированной РФ части Херсонской области разрушена плотина Каховской ГЭС, а вода неконтролируемо сбрасывается вниз по течению Днепра. Украина и Россия обвинили друг друга в разрушении ГЭС. Из районов, которым угрожает затопление, объявлена эвакуация.

По словам Владимира Зеленского, в результате разрушения станции оказались «под водой» около 80 городов и сел, где до полномасштабного российского вторжения жили не менее 100 тысяч человек. В Украине также заявляли, что разрушение ГЭС угрожает нехваткой воды Крыму и Запорожской атомной электростанции.